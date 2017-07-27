Мособлсуд не освободил из-под ареста сбившую ребенка в Балашихе женщину

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мособлсуд в четверг отказал в освобождении из СИЗО Ольги Алисовой, сбившей насмерть шестилетнего ребенка в подмосковной Балашихе.

"Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы защиты", - огласил решение судья.

В ходе судебного заседания адвокат Наталья Куракина заявила, что ее подзащитная Ольга Алисова после ДТП получала угрозы и была вынуждена изменить внешность.

"Проживать по месту жительства было невозможно, ее преследовали. Она была вынуждена изменить цвет волос. Ей постоянно поступали угрозы", - сказала адвокат.

Куракина отметила, что ее подзащитная не признает вину, она отрицает, что в момент ДТП разговаривала по телефону. Кроме того, адвокат заявила, что обнаружение алкоголя в крови погибшего ребенка стало для Алисовой и ее защиты "такой же полной неожиданностью, как и для всех остальных". "Потерпевшие представили все так, что это наша инициатива. Это абсолютно не так. Мы намерены установить истину по делу", - отметила адвокат.

Сама Алисова подтвердила в суде, что не признает вины, и заявила, что не собиралась скрываться. Она просила освободить ее из СИЗО, обещая никуда не уезжать, а также отметила необходимость подготовить дочь к новому учебному году в школе.

Расследование ДТП

Ранее Железнодорожный суд Московской области санкционировал арест Алисовой до 15 сентября. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, Алисова была задержана после установления факта нарушения ею ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде. 26 июля в полиции заявили о завершении предварительного расследования уголовного дела и направлении его материалов в суд.

По словам Ирины Волк, результаты повторных комплексных судебно-медицинской и автотехнической экспертиз показали, что водитель располагала технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. Кроме того, отметила представитель МВД, в ходе расследования было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель в момент ДТП пользовалась мобильным телефоном.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая легковым автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").