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На птицефабрике в Азербайджане произошел взрыв

Происшествия
27 июля, 11:19 дата обновления: 27 июля, 11:34 UTC+3 ТАСС

По предварительным данным, пострадали два человека

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БАКУ, 27 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел на птицефабрике в Лерикском районе на юге Азербайджана. Об этом сообщило в четверг бакинское информагентство АПА со ссылкой на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиля Меликова.

По его информации, происшествие было зарегистрировано в районе поселения Пиран. Взрыв произошел в цехе убоя птицы, добавляет агентство, могут быть погибшие, есть раненые.

АПА со ссылкой на главврача районной больницы Мубариза Агаева сообщило, что в результате взрыва пострадали два человека.

По его словам, на место происшествия выехали три бригады скорой помощи. В МЧС Азербайджана корреспонденту ТАСС подтвердили информацию о взрыве на фабрике. Как сообщили в пресс-службе, "данные о пострадавших в настоящее время уточняются".

О причинах ЧП пока не сообщается.

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