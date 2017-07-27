На птицефабрике в Азербайджане произошел взрыв

БАКУ, 27 июля. /ТАСС/. Взрыв произошел на птицефабрике в Лерикском районе на юге Азербайджана. Об этом сообщило в четверг бакинское информагентство АПА со ссылкой на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Габиля Меликова.

По его информации, происшествие было зарегистрировано в районе поселения Пиран. Взрыв произошел в цехе убоя птицы, добавляет агентство, могут быть погибшие, есть раненые.

АПА со ссылкой на главврача районной больницы Мубариза Агаева сообщило, что в результате взрыва пострадали два человека.

По его словам, на место происшествия выехали три бригады скорой помощи. В МЧС Азербайджана корреспонденту ТАСС подтвердили информацию о взрыве на фабрике. Как сообщили в пресс-службе, "данные о пострадавших в настоящее время уточняются".

О причинах ЧП пока не сообщается.