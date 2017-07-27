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Заключенным в "Матросскую Тишину" пытались передать мобильные телефоны в куске мыла

Происшествия
27 июля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Ранее сотрудники СИЗО также пресекли попытку передать спиртное в пакете с соком

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники следственного изолятора "Матросская Тишина" пресекли попытку передать заключенным три мобильных телефона в куске хозяйственного мыла. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве.

"Сотрудниками бюро передач столичного следственного изолятора № 1 в посылке, предназначавшейся одному из арестованных, обнаружено и изъято три сотовых телефона. Мини сотовые телефоны с легкостью уместились в обычном куске хозяйственного мыла", - сообщили в УФСИН.

Телефоны удалось обнаружить с помощью современного досмотрового оборудования.

26 июля сотрудники бюро передач "Матросской Тишины" пресекли попытку передать заключенному спиртное в пакете с соком.

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