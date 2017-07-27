CNN: Джастин Бибер сбил фотожурналиста в Беверли-Хиллз

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ТАСС, 27 июля. Канадский певец Джастин Бибер сбил на машине фотожурналиста в престижном пригороде Лос-Анджелеса - Беверли-Хиллз (штат Калифорния), когда покидал театр Saban после проходившей в нем церковной службы. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.
23-летний исполнитель выезжал с парковки на своем пикапе марки Dodge Ram на малой скорости, благодаря чему 57-летний фотограф, имя которого не сообщается, получил незначительные травмы. Его доставили в близлежащий госпиталь. Отмечается, что Бибер пытался оказать пострадавшему первую помощь и оставался на месте происшествия до прибытия полиции.
Ранее онлайн-портал TMZ сообщил, что Бибер прервал мировое турне и отказался от проведения 14 концертов из-за усталости. Он извинился перед поклонниками и попросил их не чувствовать себя "разочарованными".
Последний мировой тур Джастина Бибера под названием Purpose начался в марте 2016 года и принес исполнителю более $160 млн. Он является обладателем премии Grammy и автором таких хитов, как One Time, Baby и Believe.