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Прокуратура обжаловала приговор Сергею Полонскому

Происшествия
27 июля, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Предприниматель был ранее осужден на пять лет колонии, но был освобожден из-за истечения срока давности по делу

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Гособвинение обжаловало приговор бизнесмену Сергею Полонскому, согласно которому он был осужден по обвинению в мошенничестве на пять лет колонии, но освобожден в связи с истечением срока давности по делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

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"Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Полонскому", - сказала представитель суда.

Два других фигуранта дела - Александр Паперно и Алексей Пронякин - получили три и два года колонии общего режима соответственно, но также были освобождены от наказания.

Дело Полонского

20 июня в ходе прений сторон прокурор попросил признать Полонского виновным по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ и приговорить к восьми годам колонии общего режима, а также взыскать 900 тыс. руб. штрафа. Руководителя финансового департамента корпорации Mirax Group Александра Паперно и гендиректора ООО "Аванта" Алексея Пронякина гособвинение просило признать виновными в пособничестве мошенничеству и приговорить к пяти годам колонии и трем годам условно соответственно.

Полонский обвинялся в совершении двух эпизодов мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного, согласно материалам дела, превышает 2,6 млрд руб.

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