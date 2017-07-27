Уголовное дело Улюкаева поступило в Замоскворецкий суд Москвы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда.

"Материалы уголовного дела в отношении Улюкаева поступили в Замоскворецкий суд столицы", - сказала представитель суда.

В ближайшее время материалы дела будут распределены судье, который в течение пяти суток после получения назначит дату предварительных слушаний.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ Улюкаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере").

Первое в истории современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября прошлого года. Как утверждает Следственный комитет РФ, Улюкаев был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08 % акций "Башнефти". Более того, по данным следствия, речь идет о вымогательстве взятки, сопряженном с угрозами в адрес представителей компании "Роснефть".

15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. Бывший министр находится под домашним арестом.