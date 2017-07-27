В Москве арестованы шестеро неонацистов, подпольно изготавливавших оружие

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест шестерых участников неонацистской группы, занимавшихся подпольным изготовлением оружия. Об этом ТАСС сообщила представитель суда Юлия Скотникова.

"По ходатайству следствия суд заключил Бориса Гому, Николая Горбунова, Дениса Грибайло, Романа Шатунова, Дмитрия Ушакова и Дмитрия Краева под стражу до 24 сентября", - сказала она.

Молодые люди, младшему из которых 19 лет, обвиняются по ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой") и ч. 3 ст. 223 ("Незаконное изготовление оружия, совершенное организованной группой") УК РФ.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ России, 25 и 26 июля в Москве и Московской области задержаны организатор криминального бизнеса и его сообщники, у которых был изъят целый арсенал оружия. Как считает ФСБ, они занимались незаконным оборотом средств поражения в Центральном федеральном округе, а также организацией нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты пулемет Дегтярева, семь пистолетов-пулеметов "Кедр", два автомата Калашникова, 37 пистолетов и револьверов, ручные осколочные гранаты (Ф-1, РГД-5), 3 кг взрывчатых веществ, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1,5 тыс. патронов различного калибра.