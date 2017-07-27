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Украинский военный устроил стрельбу на территории Донецкой фильтровальной станции

Происшествия
27 июля, 18:34 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 27, июля. /ТАСС

Вооруженный боец находится на территории объекта

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ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроил стрельбу на территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом заявил представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Только что нам стало известно, что украинский военнослужащий, вооруженный автоматом, зашел на территорию ДФС и открыл огонь. Персонал станции пытается укрыться. Ситуация сложная", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Представитель СЦКК уточнил, что вооруженный украинский боец по-прежнему находится на территории объекта. Подробности происшествия устанавливаются.

Зимой этого года украинские силовики переместили свои позиции в запрещенную минскими договоренностями зону в районе ДФС. Блокпост ВСУ был расположен в двухстах метрах от объекта при допустимой дальности в 1,5 км. Позднее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские военные заняли позиции в непосредственной близости к станции - в 170 м от объекта.

Район ДФС является одной из наиболее горячих точек в Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой. Обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны Киеву. За время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.

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