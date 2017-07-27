В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянами

СУХУМ, 27 июля. /ТАСС/. Пилот и два пассажира погибли в результате падения легкомоторного прогулочного самолета в Пицунде, сообщили ТАСС в четверг в МВД республики.

Республиканское МЧС сообщило, что в самолете помимо пилота находились мужчина и 10-летняя девочка.

"Подробности произошедшего выясняются, предположительно, пилот не справился с управлением, и самолет рухнул в реку Бзыбь недалеко от Пицунды. Пицундское подразделение МЧС доставило погибших в морг", - сказал глава МЧС республики Лев Квициния.

В посольстве России в Абхазии сообщили, что все погибшие - россияне.

"Пилот и двое пассажиров самолета, по имеющейся у нас информации, - граждане России. Пассажиры - Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот - Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства", - сказал ТАСС пресс-атташе посольства России Турал Джавадов.

Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. Шестого июля при заходе на полевой аэродром Пицунды совершил жесткую посадку самолет А-ЗЗ МА, принадлежащий частному лицу. Двое пассажиров - туристы из Москвы - получили травмы различной степени тяжести.