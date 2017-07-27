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В Орле пациент психбольницы взял в заложники полицейского и открыл стрельбу в парке

Происшествия
27 июля, 19:18 дата обновления: 27 июля, 19:58 UTC+3 ТАСС

Нападавшего обезвредили сотрудники ГИБДД

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ТАСС, 27 июля. Пациент, сбежавший из психиатрической больницы и захвативший в заложники женщину-полицейского в центре Орла, задержан в четверг, жизни сотрудницы полиции ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК по региону.

"26 июля из психбольницы сбежал пациент 1989 года рождения. По предварительным данным, сегодня он в центре Орла взял в заложники женщину-полицейского, затем ранил ее ножом. На данный момент сотрудник полиции освобождена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Мужчина задержан, мотивы преступления уточняются", - отметили в СК.

Как отметили в следственном управлении, по делу начата проверка, в ходе которой будет установлен диагноз мужчины, а по результатам будет принято процессуальное решение.

По данным правоохранителей, мужчина взял заложницу у себя дома, куда он пришел, сбежав из областной психбольницы.

"Полицейские приехали на указанный адрес, чтобы задержать беглеца, однако ему удалось завладеть табельным оружием полицейского, взять ее в заложники и ранить женщину ножом. После чего он вышел из квартиры, расположенной на переулке Воскресенский вместе с полицейским и проследовал до Орловского парка культуры и отдыха. Во время следования он из табельного оружия полицейского стрелял по прохожим... Жертв удалось избежать", - сообщил представитель СУ СК.

По данным регионального следственного управления, в парке мужчина был задержан и обезврежен сотрудниками ГИБДД.

Между тем в пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что мужчина ранил ножом нескольких полицейских. "Раненые сотрудники госпитализированы", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение от жильцов дома по Воскресенскому переулку о совершаемых хулиганских действиях в подъезде жилого дома. На место происшествия был направлен ближайший наряд сотрудников патрульно-постовой службы полиции. На прибывших полицейских мужчина набросился с ножом и ранил их, а затем, завладев табельным оружием раненной сотрудницы ППСП, под угрозой его применения, направился с ней в сторону парка.

Также правоохранители отметили, что во время передвижения злоумышленник стрелял в воздух. "В настоящее время нападавший обезврежен и задержан полицейскими. По предварительной информации задержанный ранее неоднократно судим", - добавили там.

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