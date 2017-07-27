Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Петросян погиб на Кубани

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КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике россиянин Сергей Петросян погиб в Краснодарском крае. Об этом сообщил в Facebook глава города Горячий Ключ Иван Федоровский.
По данным местных СМИ, Петросян ушел из дома еще 20 июля, его тело без признаков насильственной смерти через четыре дня обнаружили в русле реки. Ему было 29 лет.
"Горячий Ключ потерял прекрасного человека и талантливого спортсмена, трагически погиб Сергей Петросян. Он был примером стойкости и жизнелюбия. Сергей из тех молодых людей, на которых стоит равняться. Целеустремленный и талантливый тяжелоатлет оставил яркий след в российском спорте, одержав множество громких побед", - считает мэр Горячего Ключа, где спортсмен жил в последние годы.
Как сообщили ТАСС в Следственном управлении СК по Краснодарскому краю, по факту смерти спортсмена проводится проверка, экспертиза установит точную причину его смерти.
Петросян побеждал на чемпионате Европы в 2007 и 2008 годах в весовой категории до 62 кг, также становился серебряным призером среди юниоров в 2006 году и чемпионом Европы среди юношей в 2005-м.