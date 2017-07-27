Аксенов: следователи проверяют министерства Крыма после отставки их руководителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Следователи и работники прокуратуры проводят проверки министерств Крыма, где в июле сменились руководители.

Об этом сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов в эфире программы "Серьезный разговор" на телеканале "Первый крымский".

"По каждому из министерств после ухода министра была назначена проверка: [их проводят] Счетная палата, прокуратура, правоохранительные органы", - сказал Аксенов.

В июле в Крыму произошли масштабные кадровые изменения. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов. Затем стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Также покинул свой пост глава Ялты Андрей Ростенко.

"По Ялте сейчас работает группа - Следственный комитет и полиция. Мы проверяем все решения, которые были приняты администрацией города Ялты. Точно такие же проверки пройдут во всех министерствах, где были изменены министры", - сказал Аксенов. "Я считаю, что правоохранительные органы в состоянии дать правовую оценку по всем процессам. Я могу объявить выговор или уволить по статье, но я не считаю нужным этим заниматься", - добавил jy.