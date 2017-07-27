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Следователи: халатность чиновников могла стать причиной гибели людей в лондонской высотке

Происшествия
27 июля, 22:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, июля. /ТАСС

Об этом следователи полиции Лондона сообщили в письмах, спасшимся жителям Grenfell Tower

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ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники Скотленд-Ярда, ведущие расследование по делу о пожаре в лондонском высотном доме Grenfell Tower, в котором погибли не менее 80 человек, подозревают чиновников британской столицы в халатности. Об этом следователи полиции Лондона сообщили в письмах, направленных в четверг спасшимся жителям сгоревшей высотки.

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"Мы изъяли большое число материалов и получили множество свидетельских показаний. После первоначальной оценки этой информации офицер, возглавляющий данное расследование, сегодня уведомил Королевский округ Кенсингтон и Челси (один из муниципальных округов Лондона - прим. ТАСС) и Организацию управления кадрами Кенсингтона и Челси, что имеются разумные основания подозревать, что каждая из этих организаций совершила преступление в виде преступной халатности, повлекшей гибель людей".

Пожар в 24-этажном Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке. Следователи Скотленд-Ярда установили, что причиной возгорания стал загоревшийся холодильник в одной из квартир на нижних этажах высотки. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки пламя очень быстро распространилось до верхних этажей, отрезав людям пути к эвакуации.

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