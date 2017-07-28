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В ДТП на Алтае погибли четыре человека

Происшествия
28 июля, 7:14 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 28, июля. /ТАСС

Среди погибших двое детей

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором в ночь на пятницу в Республике Алтай погибли четверо жителей Новосибирска и еще двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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"В Онгудайском районе на 579 километре автодороги Р-256 Чуйский тракт опрокинулся автомобиль ГАЗ-2217. В автомобиле находились шесть человек - жители Новосибирска. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира - женщина и двое детей, мальчик и девочка 10 и 13 лет", - сказали в ведомстве. В районную больницу доставлены двое пострадавших - мужчина и женщина.

По предварительным данным, житель Новосибирска, управляя ГАЗ-2217, двигался со стороны села Онгудай в направлении села Шебалино. На опасном повороте Семинского перевала он не справился с управлением, автомобиль опрокинулся и слетел в кювет.

Проведение проверки по ДТП взято на контроль министром внутренних дел по Республике Алтай Павлом Гаврилиным, который лично выезжал на место происшествия.

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