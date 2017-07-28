Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело по факту нападения пациента психбольницы на полицейских в Орле

Происшествия
28 июля, 7:53 UTC+3 ТАСС ТАСС 28, июля. /ТАСС

Александра Ларкина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, покушение на убийство двух и более лиц и хищении огнестрельного оружия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины, сбежавшего из психиатрической больницы, на полицейских в центре Орла. Об этом сообщили СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 28-летнего жителя города Орла Александра Ларкина, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в четверг подозреваемый, находясь на лестничной площадке в доме в Воскресенском переулке, увидел прибывших по вызову граждан полицейских, бросил в их сторону зажигалку в форме ручной противопехотной осколочной гранаты, после чего напал с ножом на сотрудницу полиции. Он ранил ее в правую руку, далее нанес один удар ножом мужчине - сотруднику полиции, ранив его в левое бедро.

После этого Ларкин схватил за шею потерпевшую и выхватил из находившейся на ее форменном обмундировании кобуры табельное огнестрельное оружие. Приставив пистолет к ее голове, он вместе с ней покинул подъезд дома, направившись в детский парк. По пути злоумышленник совершил несколько выстрелов по сторонам, затем Ларкин направился в сторону центрального парка города, где был обезоружен и задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время проверяется информация о самовольном уходе Ларкина из психиатрической больницы, где он находился на стационарном лечении. Потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
2
Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
5
Министр обороны Японии Томоми Инада ушла в отставку
6
Мощи Николая Чудотворца доставят из Петербурга обратно в Италию
7
Дипмиссия США в РФ отказалась спекулировать на сообщениях о возможной высылке дипломатов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама