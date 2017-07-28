СК возбудил дело по факту нападения пациента психбольницы на полицейских в Орле

ТАСС, 28 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины, сбежавшего из психиатрической больницы, на полицейских в центре Орла. Об этом сообщили СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 28-летнего жителя города Орла Александра Ларкина, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", "Хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в четверг подозреваемый, находясь на лестничной площадке в доме в Воскресенском переулке, увидел прибывших по вызову граждан полицейских, бросил в их сторону зажигалку в форме ручной противопехотной осколочной гранаты, после чего напал с ножом на сотрудницу полиции. Он ранил ее в правую руку, далее нанес один удар ножом мужчине - сотруднику полиции, ранив его в левое бедро.

После этого Ларкин схватил за шею потерпевшую и выхватил из находившейся на ее форменном обмундировании кобуры табельное огнестрельное оружие. Приставив пистолет к ее голове, он вместе с ней покинул подъезд дома, направившись в детский парк. По пути злоумышленник совершил несколько выстрелов по сторонам, затем Ларкин направился в сторону центрального парка города, где был обезоружен и задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время проверяется информация о самовольном уходе Ларкина из психиатрической больницы, где он находился на стационарном лечении. Потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.