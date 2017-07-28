Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии

СОФИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Автобус, в котором находились 10 российских туристов, загорелся в пятницу утром в районе города Бургас в Болгарии, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Сигнал о загоревшемся во время движения автобусе, на котором в аэропорт города Бургас ехали российские туристы, поступил в 7:20 утра (время совпадает с московским). На место происшествия были отправлены пожарные и полиция. Пассажиры не пострадали. Решается вопрос об их скорейшей доставке в аэропорт другим автобусом", - говорится в сообщении.

Наиболее вероятной причиной инцидента стала техническая неисправность автобуса.