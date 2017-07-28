Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии

Происшествия
28 июля, 8:24 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 28, июля. /ТАСС

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МВД страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОФИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Автобус, в котором находились 10 российских туристов, загорелся в пятницу утром в районе города Бургас в Болгарии, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Сигнал о загоревшемся во время движения автобусе, на котором в аэропорт города Бургас ехали российские туристы, поступил в 7:20 утра (время совпадает с московским). На место происшествия были отправлены пожарные и полиция. Пассажиры не пострадали. Решается вопрос об их скорейшей доставке в аэропорт другим автобусом", - говорится в сообщении.

Наиболее вероятной причиной инцидента стала техническая неисправность автобуса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Болгария
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова отбывает пятилетнее тюремное заключение
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии
4
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
5
США расценили запуск ракеты-носителя Ираном как провокацию
6
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
7
AFP: арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама