Автобус с российскими туристами загорелся в Болгарии

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СОФИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Автобус, в котором находились 10 российских туристов, загорелся в пятницу утром в районе города Бургас в Болгарии, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр МВД.
"Сигнал о загоревшемся во время движения автобусе, на котором в аэропорт города Бургас ехали российские туристы, поступил в 7:20 утра (время совпадает с московским). На место происшествия были отправлены пожарные и полиция. Пассажиры не пострадали. Решается вопрос об их скорейшей доставке в аэропорт другим автобусом", - говорится в сообщении.
Наиболее вероятной причиной инцидента стала техническая неисправность автобуса.