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Почти 50 человек пострадали при аварии поезда в Барселоне

Происшествия
28 июля, 9:38 дата обновления: 28 июля, 10:05 UTC+3

По предварительным данным, погибших нет

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Сотрудники медецинский служб оказывают первую помощь пострадавшим в результате аварии пассажирского поезда, Барселона

Сотрудники медецинский служб оказывают первую помощь пострадавшим в результате аварии пассажирского поезда, Барселона

© EPA/QUIQUE GARCIA

ТАСС, 28 июля. По меньшей мере 48 человек получили травмы в пятницу в результате аварии пассажирского поезда на вокзале испанского города Барселона. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Каталонии.

"Согласно первым данным медицинских служб, 48 человек пострадали, в том числе машинист. 18 из них требуется оказание медицинской помощи в больнице (пятеро получили серьезные травмы)", - отмечается в документе.

Согласно предварительной информации, погибших нет.

По данным газеты El Pais, поезд врезался в отбойник в конце путей на Французском вокзале в столице Каталонии.

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