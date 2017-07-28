Почти 50 человек пострадали при аварии поезда в Барселоне

ТАСС, 28 июля. По меньшей мере 48 человек получили травмы в пятницу в результате аварии пассажирского поезда на вокзале испанского города Барселона. Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства Каталонии.

"Согласно первым данным медицинских служб, 48 человек пострадали, в том числе машинист. 18 из них требуется оказание медицинской помощи в больнице (пятеро получили серьезные травмы)", - отмечается в документе.

Согласно предварительной информации, погибших нет.

По данным газеты El Pais, поезд врезался в отбойник в конце путей на Французском вокзале в столице Каталонии.