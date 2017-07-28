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По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии

Происшествия
28 июля, 11:11 UTC+3

В ФСБ не стали говорить о личностях задержанных в интересах следствия

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© Александр Рюмин/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о задержании семерых уроженцев республик Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ 28 июля 2017 года задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из Центрально-Азиатского региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей", - сообщили в ФСБ.

С задержанными проводятся следственно-оперативные мероприятия. В ФСБ не стали говорить о личностях задержанных в интересах следствия.

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Теракт в метро Санкт-Петербурга Расследование теракта в метро Петербурга
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