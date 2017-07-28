Следствие по делу экс-главы "Башнефти" продлено до 28 октября

ТАСС, 28 июля. Следствие по делу экс-главы "Башнефти" Урала Рахимова, обвиняемого в хищении и легализации акций предприятий ТЭК Башкирии, продлено до 28 октября. Об этом сообщил в пятницу ТАСС его адвокат Сергей Макаренко.

"До 28 октября, на три месяца. Формально срок следствия продлен все по тому же основанию - не получены ответы на запросы следователя из-за границы", - сказал адвокат, добавив, что речь идет о счетах Рахимова в зарубежных банках. Предыдущий срок следствия истек 28 июля.

Макаренко считает, что есть "законные основания для прекращения уголовного дела, в том числе по истечению срока давности привлечения к уголовной ответственности". "Самое главное, я убежден на 99%, что это дело никогда в суд не пойдет, потому что сейчас оно свое предназначение выполнило. Преследовалась цель забрать "Башнефть" у (главы АФК "Система" Владимира) Евтушенкова", - отметил адвокат. Он добавил, что "следственные действия по делу многие месяцы не проводятся".

У властей Австрии нет претензий

В то же время Макаренко сообщил, что австрийские власти завершили собственное расследование в отношении экс-главы "Башнефти" и не имеют к нему претензий.

"Этим летом Австрия закончила свое собственное расследование, связанное с запросом Генпрокуратуры России об экстрадиции Рахимова Урала Муртазовича. По итогам... расследования никаких претензий у правительства Австрийской Республики к Рахимову нет. Об этом нас уведомили", - сказал собеседник.

В 2016 году Земельный суд Вены отказал в экстрадиции в Россию Урала Рахимова, посчитав, что запрос "может иметь политическую мотивацию".

Дело Рахимова

В апреле 2014 года против Рахимова было возбуждено дело по статьям УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и "Легализация незаконно полученных денежных средств". Обвинения были предъявлены заочно, в ноябре 2014 года Рахимов дал показания по делу, находясь за рубежом. Он в письменном виде ответил на вопросы следователя, рассказав о своей роли во время приватизации и продажи предприятий башкирского ТЭК.

По данным следствия, бывший руководитель "Башнефти" совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Используя служебное положение отца, экс-главы Башкирии Муртазы Рахимова, он организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Далее Урал Рахимов, как полагают следователи, обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций АФК "Система" и другим юридическим лицам на общую сумму более $2,5 млрд. В то же время, по словам адвокатов, Рахимов не являлся собственником компаний башкирского ТЭК, а лишь имел право управления.

В настоящее время Рахимов находится в Австрии, ранее суд в Вене отказал в его экстрадиции в Россию, посчитав, что запрос "может иметь политическую мотивацию".

В конце октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате акций "Башнефти" государству. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по итогам которой предприятия башкирского ТЭК перешли в собственность Урала Рахимова, прошла с нарушениями.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс 1 акция компании.