Генпрокуратура Узбекистана не раскрывает информацию о местонахождении Гульнары Каримовой

ТАШКЕНТ, 28 июля. /ТАСС/. Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана не стали раскрывать информацию о том, где именно содержится дочь первого президента республики Гульнара Каримова.

Вместе с тем в ведомстве, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, пояснили, что "мера пресечения в виде заключения под стражу" не предполагает "домашнего ареста".

Эксперты полагают, что Каримова, после вступления в силу приговора Ташкентского областного суда по уголовным делам, может содержаться в изоляторе временного заключения министерства внутренних дел или службы национальной безопасности.