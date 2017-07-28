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Генпрокуратура Узбекистана не раскрывает информацию о местонахождении Гульнары Каримовой

Происшествия
28 июля, 13:11 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 28, июля. /ТАСС

По мнению экспертов, дочь экс-президента Узбекистана может содержаться в изоляторе временного заключения министерства внутренних дел или службы национальной безопасности

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Гульнара Каримова

Гульнара Каримова

© EPA/SERGEI ILNITSKY

ТАШКЕНТ, 28 июля. /ТАСС/. Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана не стали раскрывать информацию о том, где именно содержится дочь первого президента республики Гульнара Каримова.

Вместе с тем в ведомстве, отвечая в пятницу на вопрос корреспондента ТАСС, пояснили, что "мера пресечения в виде заключения под стражу" не предполагает "домашнего ареста".

Эксперты полагают, что Каримова, после вступления в силу приговора Ташкентского областного суда по уголовным делам, может содержаться в изоляторе временного заключения министерства внутренних дел или службы национальной безопасности.

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