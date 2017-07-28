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Источник: в Петербурге после сообщения о бомбе эвакуировали бизнес-центр

Происшествия
28 июля, 13:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июля. /ТАСС

По данным источника, сообщение о минировании здания пришло на электронный адрес одной из компаний, размещающихся в бизнес-центре

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Посетителей бизнес-центра на Васильевском острове Петербурга эвакуировали после анонимного сообщения о заложенной в здании бомбе, сообщил в пятницу ТАСС источник в оперативных службах города.

В администрации центра сообщили о плановой эвакуации.

"На электронный адрес одной из компаний, размещающихся в бизнес-центре "Сенатор" на 17-й линии, пришло письмо с сообщением о том, что здание заминировано", - сказал источник. По его словам, на месте работают специалисты, которые проверяют строение.

В самом бизнес-центре ТАСС сообщили, что эвакуация "плановая" и связана с проверкой систем безопасности.

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