Источник: в Петербурге после сообщения о бомбе эвакуировали бизнес-центр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Посетителей бизнес-центра на Васильевском острове Петербурга эвакуировали после анонимного сообщения о заложенной в здании бомбе, сообщил в пятницу ТАСС источник в оперативных службах города.

В администрации центра сообщили о плановой эвакуации.

"На электронный адрес одной из компаний, размещающихся в бизнес-центре "Сенатор" на 17-й линии, пришло письмо с сообщением о том, что здание заминировано", - сказал источник. По его словам, на месте работают специалисты, которые проверяют строение.

В самом бизнес-центре ТАСС сообщили, что эвакуация "плановая" и связана с проверкой систем безопасности.