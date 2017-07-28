Источник: в Петербурге после сообщения о бомбе эвакуировали бизнес-центр

Потомки Айвазовского прибыли в Крым на празднование 200 лет с рождения художникаКультура 28 июля, 14:06
Строительство грузового терминала в подмосковном Жуковском начнется в сентябреТранспорт 28 июля, 14:00
В Севастополе около 500 верующих прошли крестным ходом в День крещения РусиОбщество 28 июля, 13:59
"Выравнивание баланса": реакция российских политиков на действия МИД РФ в отношении СШАПолитика 28 июля, 13:54
Российский альпинист Розов первым в истории совершил бейс-прыжок с горы Уаскаран в ПеруСпорт 28 июля, 13:52
Колобков: российские легкоатлеты будут претендовать на медали ЧМ в семи-восьми видахСпорт 28 июля, 13:39
Программой льготных перелетов в Крым за 1,5 месяца воспользовались 22 тыс. пассажировЭкономика и бизнес 28 июля, 13:06
Лямин и Красильников одержали победу в первом матче на ЧМ по пляжному волейболуСпорт 28 июля, 13:06
Песков: заявление Кадырова о смене работы не стоит рассматривать прямолинейноПолитика 28 июля, 13:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Посетителей бизнес-центра на Васильевском острове Петербурга эвакуировали после анонимного сообщения о заложенной в здании бомбе, сообщил в пятницу ТАСС источник в оперативных службах города.
В администрации центра сообщили о плановой эвакуации.
"На электронный адрес одной из компаний, размещающихся в бизнес-центре "Сенатор" на 17-й линии, пришло письмо с сообщением о том, что здание заминировано", - сказал источник. По его словам, на месте работают специалисты, которые проверяют строение.
В самом бизнес-центре ТАСС сообщили, что эвакуация "плановая" и связана с проверкой систем безопасности.