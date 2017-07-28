Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Республика Крым в пятницу полностью осталась без света, сообщил журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Согласно информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго, по предварительной информации, в 13:55 отключились четыре воздушные линии 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в крымскую энергосистему. По данным центра, энергосистема Крыма и города Севастополь "выделились на изолированную работу с дефицитом мощности около 1 тыс. МВт".

По данным Минэнерго, причиной аварийного отключения ЛЭП стала высокая температура воздуха на Кубани.

"Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае", - сказал министр. По его словам, сейчас идет активное восстановление четырех линий. "Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова", - добавил Белик.

Источник во властных структурах региона сообщил, что, как ожидается, свет вернется в дома крымчан к 16:00 мск пятницы. "Ведутся восстановительные работы, предположительно, они окончатся к 16 часам", - сказал источник.

В пресс-службе Южного регионального центра МЧС сообщили ТАСС, что отключение энергоснабжения пока не повлияло на работу социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей. Они переведены на резервные источники питания. Специалисты восстанавливают энергоснабжение в обесточенных Крыме и Севастополе за счет собственных резервов.

В главных управлениях МЧС по Республике Крым и Севастополю развернуты оперативные штабы, к работе приступили оперативные группы.

Объекты Черноморского флота

Прекращение подачи электроэнергии в Крым не повлияло на боеготовность сил Черноморского флота, объекты флота переведены на резервные источники питания, сообщил официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.

"Временное прекращение подачи электроэнергии в Крым из-за аварии на линии электропередачи никак не повлияло на боеготовность сил Черноморского флота и выполнение ими поставленных задач. Соединения и части флота, дислоцированные в Крыму, перешли на резервные источники электропитания", - сказал он.