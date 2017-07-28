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Более 90 жителей Ингушетии разыскивают за участие в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии

Происшествия
28 июля, 16:27 UTC+3 МАГАС МАГАС 28, июля. /ТАСС

За прошедшее полугодие в регионе также зарегистрировано четыре преступления, связанных с финансированием террористической деятельности

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МАГАС, 28 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии привлекли к ответственности одного участника и пятерых пособников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), еще более 90 человек объявлены в международный розыск, сообщила в пятницу прокуратура республики.

"В 2017 году в результате работы правоохранительных органов нанесен существенный урон ресурсной базе экстремистского бандподполья. Один участник террористической группировки и пять пособников боевиков привлечены к уголовной ответственности, ведется уголовное преследование десятков лиц из числа, участвовавших в вооруженном конфликте в Сирии на стороне ИГИЛ и антиправительственных вооруженных формирований. К настоящему времени семь из них уже осуждены, организован международный розыск 91 лица", - уточнили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, за шесть месяцев текущего года в республике зарегистрированы 54 преступления террористического характера. "Большинство указанных преступлений (32) по-прежнему составляют факты участия в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики, поэтому динамика преступности террористического характера обусловлена деятельностью правоохранительных органов по противодействию таким преступлениям", - пояснили в прокуратуре.

По данным ведомства, за прошедшее полугодие в регионе зарегистрировано четыре преступления, связанных с финансированием террористической деятельности, выявлено пять пособников участников незаконных вооруженных формирований.

Раннее сообщалось, что, по данным Совбеза региона, за последние три года в списках подозреваемых в участии в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ числилось более 110 жителей региона.

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