Более 90 жителей Ингушетии разыскивают за участие в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии

Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"Культура 28 июля, 17:15
Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мираСпорт 28 июля, 17:12
Легкоатлетку Сидорову перед ЧМ беспокоит результат на чемпионате РоссииСпорт 28 июля, 17:11
Минэкономразвития опубликовало проект постановления о переименовании должности главы РЖДЭкономика и бизнес 28 июля, 17:08
Что смотреть на Неделе российского киноКультура 28 июля, 17:00
Защита титула чемпионки мира является главной задачей для Ласицкене в ЛондонеСпорт 28 июля, 16:57
Участники конкурса "Мы строим мост": школьник Анатолий ЖуравчакОбщество 28 июля, 16:53
В Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием освободить БутаОбщество 28 июля, 16:46
Рогозин назвал инцидент в румынском воздушном пространстве демаршем в адрес ДодонаПолитика 28 июля, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 28 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии привлекли к ответственности одного участника и пятерых пособников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), еще более 90 человек объявлены в международный розыск, сообщила в пятницу прокуратура республики.
"В 2017 году в результате работы правоохранительных органов нанесен существенный урон ресурсной базе экстремистского бандподполья. Один участник террористической группировки и пять пособников боевиков привлечены к уголовной ответственности, ведется уголовное преследование десятков лиц из числа, участвовавших в вооруженном конфликте в Сирии на стороне ИГИЛ и антиправительственных вооруженных формирований. К настоящему времени семь из них уже осуждены, организован международный розыск 91 лица", - уточнили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, за шесть месяцев текущего года в республике зарегистрированы 54 преступления террористического характера. "Большинство указанных преступлений (32) по-прежнему составляют факты участия в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики, поэтому динамика преступности террористического характера обусловлена деятельностью правоохранительных органов по противодействию таким преступлениям", - пояснили в прокуратуре.
По данным ведомства, за прошедшее полугодие в регионе зарегистрировано четыре преступления, связанных с финансированием террористической деятельности, выявлено пять пособников участников незаконных вооруженных формирований.
Раннее сообщалось, что, по данным Совбеза региона, за последние три года в списках подозреваемых в участии в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ числилось более 110 жителей региона.