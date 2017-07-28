Энергоснабжение трех городов Крыма восстановлено

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МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили энергоснабжение трех городов Крыма - Керчи, Судака и Феодосии, а также частично в Симферополе, сообщил журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.
"Восстановлена работа двух линий электропередачи. На данный момент подается 150МВт. Свет есть уже в Керчи, Судаке, Феодосии, частично в Симферополе", - сказал он.
Ранее в оперативном штабе сообщили, что специалисты частично восстановили подачу электроэнергии в Крым. "На полуостров Крым подано энергоснабжение по двум из четырех линий, проводится поэтапное подключение потребителей", - сказал собеседник агентства.
Ожидается, что энергоснабжение вернется в дома жителей Крыма к 16:00 мск.
В пресс-службе Южного регионального центра МЧС сообщили ТАСС, что отключение энергоснабжения пока не повлияло на работу социально значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей. Они переведены на резервные источники питания. В главных управлениях МЧС по Республике Крым и Севастополю развернуты оперативные штабы, к работе приступили оперативные группы.
Отключения электроэнергии не затронули международный аэропорт Симферополя и Керченскую паромную переправу, также прекращение подачи электроэнергии не повлияло на боеготовность сил Черноморского флота, соединения и части, дислоцированные в Крыму, перешли на резервные источники электропитания.
Ранее в пятницу министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщал журналистам, что из-за срабатывания противоаварийной автоматики в Краснодарском крае, откуда на полуостров проложен энергомост, произошло полное отключение электроэнергии в республике.