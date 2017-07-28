СК начал проверку по факту гибели женщины, спасавшей детей в Балтийском море

КАЛИНИНГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Калининградской области проводит проверку по факту несчастного случая на пляже города-курорта Зеленоградска, где, помогая находившимся в море детям, пострадала женщина, которая впоследствии скончалась в больнице. Об этом сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя регионального управления ведомства Наталья Гацко.

"22 июля 2017 года в вечернее время на побережье Балтийского моря в городе Зеленоградске отдыхающие извлекли из воды и оказали первую медицинскую помощь тонувшей женщине. По словам очевидцев, женщина пыталась помочь двум детям, которых уносило от берега, хотя сама не умела плавать. Как говорят очевидцы, хотя пляж оборудован спасательными вышками, спасатели на постах отсутствовали", - уточнила представитель следственного управления.

Детей спасли, пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована, а в пятницу утром скончалась в лечебном учреждении, добавила Гацко.