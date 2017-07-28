Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал проверку по факту гибели женщины, спасавшей детей в Балтийском море

Происшествия
28 июля, 16:26 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, июля. /ТАСС

Как сообщила представитель регионального следственного управления со ссылкой на очевидцев, спасатели отсутствовали на своих постах во время инцидента

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Калининградской области проводит проверку по факту несчастного случая на пляже города-курорта Зеленоградска, где, помогая находившимся в море детям, пострадала женщина, которая впоследствии скончалась в больнице. Об этом сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя регионального управления ведомства Наталья Гацко.

"22 июля 2017 года в вечернее время на побережье Балтийского моря в городе Зеленоградске отдыхающие извлекли из воды и оказали первую медицинскую помощь тонувшей женщине. По словам очевидцев, женщина пыталась помочь двум детям, которых уносило от берега, хотя сама не умела плавать. Как говорят очевидцы, хотя пляж оборудован спасательными вышками, спасатели на постах отсутствовали", - уточнила представитель следственного управления.

Детей спасли, пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована, а в пятницу утром скончалась в лечебном учреждении, добавила Гацко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Renault-Nissan впервые стал мировым лидером по продажам авто
2
Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ
3
Визит Рогозина в Кишинев оказался сорван из-за отказа Румынии пропустить самолет
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите Фомину
6
По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии
7
Биография дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама