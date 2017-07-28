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Следствие подозревает врачей в гибели новорожденной в Новгородской области

Происшествия
28 июля, 16:51 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 28, июля. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новгородской области по факту смерти новорожденной девочки, в которой подозреваются врачи. Об этом в пятницу сообщили в региональном следственном управлении СК.

"По версии следствия, врачи Боровичской районной больницы своевременно не произвели показанную роженице операцию кесарева сечения. Вследствие действий врачей и ненадлежащего исполнения ими профессиональных обязанностей через несколько дней новорожденная девочка скончалась", - уточнили в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ. В ведомстве отметили, что ЧП произошло в июне прошлого года, все это время следователи проводили экспертизы.

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