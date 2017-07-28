Следствие подозревает врачей в гибели новорожденной в Новгородской области

Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"Культура 28 июля, 17:15
Женская сборная России по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мираСпорт 28 июля, 17:12
Легкоатлетку Сидорову перед ЧМ беспокоит результат на чемпионате РоссииСпорт 28 июля, 17:11
Минэкономразвития опубликовало проект постановления о переименовании должности главы РЖДЭкономика и бизнес 28 июля, 17:08
Что смотреть на Неделе российского киноКультура 28 июля, 17:00
Защита титула чемпионки мира является главной задачей для Ласицкене в ЛондонеСпорт 28 июля, 16:57
Участники конкурса "Мы строим мост": школьник Анатолий ЖуравчакОбщество 28 июля, 16:53
В Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием освободить БутаОбщество 28 июля, 16:46
Рогозин назвал инцидент в румынском воздушном пространстве демаршем в адрес ДодонаПолитика 28 июля, 16:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новгородской области по факту смерти новорожденной девочки, в которой подозреваются врачи. Об этом в пятницу сообщили в региональном следственном управлении СК.
"По версии следствия, врачи Боровичской районной больницы своевременно не произвели показанную роженице операцию кесарева сечения. Вследствие действий врачей и ненадлежащего исполнения ими профессиональных обязанностей через несколько дней новорожденная девочка скончалась", - уточнили в следственном управлении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" УК РФ. В ведомстве отметили, что ЧП произошло в июне прошлого года, все это время следователи проводили экспертизы.