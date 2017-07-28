Криминальный авторитет Нодар Алоян экстрадирован во Францию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники национального бюро Интерпола экстрадировали из России во Францию криминального авторитета Нодара Алояна, находившегося в международном розыске. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он был задержан в августе 2016 года в Москве.

Алоян был объявлен в розыск Францией за участие в организации преступного сообщества и отмывание денег, приобретенных преступным путем. "Сегодня, удовлетворив запрос французских коллег о выдаче, в международном аэропорту Шереметьево состоялась передача Алояна представителям компетентных органов Франции", - отметила представитель МВД.