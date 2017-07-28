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Криминальный авторитет Нодар Алоян экстрадирован во Францию

Происшествия
28 июля, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Нодар Алоян был объявлен в розыск за участие в организации преступного сообщества и отмывание денег, приобретенных преступным путем

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники национального бюро Интерпола экстрадировали из России во Францию криминального авторитета Нодара Алояна, находившегося в международном розыске. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он был задержан в августе 2016 года в Москве.

Алоян был объявлен в розыск Францией за участие в организации преступного сообщества и отмывание денег, приобретенных преступным путем. "Сегодня, удовлетворив запрос французских коллег о выдаче, в международном аэропорту Шереметьево состоялась передача Алояна представителям компетентных органов Франции", - отметила представитель МВД.

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