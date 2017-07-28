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В Москве мужчина угнал теплоход и столкнулся с другим теплоходом

Происшествия
28 июля, 17:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

В момент угона подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал пассажирский теплоход на Москва-реке и столкнулся с другим теплоходом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ).

"27 июля мужчина, 1987 года рождения, уроженец Ярославской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения угнал пассажирский теплоход "Егорий" на 60 человек. После чего проследовал на нем к причалу Кленовый бульвар, где навалился на стоящий теплоход "Сильвер", - сообщили в ММСУТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК РФ ("Угон водного транспорта"). В настоящее время подозреваемому избирается мера пресечения.

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