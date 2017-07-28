Обвинение потребовало 12 лет для готовившего теракт в Ростовской области жителя Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Гособвинитель потребовал приговорить к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима Алексея Сизоновича, которого обвиняют в незаконном пересечении границы и подготовке теракта в Каменске-Шахтинском Ростовской области в 2016 году, передает корреспондент ТАСС из зала Северо-Кавказского военного суда.

"Прошу суд признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и назначить штраф в размере 200 тыс. рублей", - сказал гособвинитель.

В ходе прений защитник Сизоновича попросила суд при принятии решения обратить внимание на то, что с момента задержания ее подзащитный сотрудничал со следствием, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд огласит свой приговор в понедельник, 31 июля.

Сизоновичу предъявили обвинения по нескольким статьям УК РФ: "Подготовка террористического акта", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное пересечение государственной границы России".

Подготовка к теракту

По версии следствия, Сизонович и еще один неизвестный в апреле 2014 года в Киеве создали организованную группу и договорились о подготовке и совершении террористических актов на территории двух государств: в России и на Украине. По показаниям подсудимого, он собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и передавал их своему руководителю под псевдонимом "Владиславович". Сизоновичу он представился сотрудником украинской разведки.

В ходе судебных заседаний было установлено, что Сизонович обладал необходимыми знаниями в области взрывотехники, чтобы изготавливать различные взрывные устройства, поскольку ранее Сизонович работал подрывником в шахте и телевизионным мастером. В мае 2016 года Сизонович получил указание поехать в Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы изучить и сфотографировать местный вокзал и изучить расписание поездов, а также определить место для закладки взрывчатки.

По версии обвинения, теракт на вокзале должен был произойти в сентябре 2016 года, в день выборов в Госдуму, однако до закладки взрывчатки Сизоновича задержали представители правоохранительных органов.