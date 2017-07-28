В Тунисе задержан подозреваемый в планировании терактов

ТУНИС, 28 июля. /ТАСС/. Антитеррористические подразделения Национальной гвардии Туниса задержали подозреваемого в планировании и подготовке терактов на территории республики. Об этом сообщило в пятницу в своем коммюнике министерство внутренних дел страны.

"Задержанный подозревается в планировании и подготовке террористических актов, - отмечается в документе. - При обыске в его доме были обнаружены вещества, используемые при производстве взрывчатки".

С проблемой экстремизма Тунис столкнулся после событий так называемой жасминовой революции 2011 года. В годы нестабильности в республике возросла популярность идей исламизма. Ситуацию усугубляет гражданская война в соседней Ливии.

В настоящее время в Тунисе действует режим чрезвычайного положения, введенный 24 ноября 2015 года (последний раз он продлевался 14 июня сроком на четыре месяца - прим. ТАСС) после того, как смертник подорвал в центре столицы автобус с сотрудниками президентской охраны. Тогда погибли 13 человек, 20 получили ранения. Ответственность за вылазку взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).