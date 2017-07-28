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Полиция проверит информацию о конфликте с чеченками в Воронеже

Происшествия
28 июля, 18:17 UTC+3 ВОРОНЕЖ 28, июля. /ТАСС

Региональное управление СК начало собственную проверку

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ВОРОНЕЖ, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверят сообщения о конфликте с девушками из Чечни в Воронеже. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе управления МВД по Воронежской области.

Накануне в интернете было опубликовано видео, на котором запечатлены две женщины с грудным ребенком, к одной из которых подошел мужчина в штатском и попросил предъявить документы. Женщина ответила, что ее документы дома, тогда мужчина предложил ей проехать в отдел полиции. На помощь к женщинам пришел другой мужчина, которому несколько человек заломили руки и посадили в полицейскую машину.

"Руководством ГУ МВД по Воронежской области в пятницу назначено проведение служебной проверки по возможным неправомерным действиям сотрудников полиции. Проверка продлится 30 дней", - сказали в ведомстве.

Собственную проверку начали в региональном управлении Следственного комитета (СК).

"В ходе процессуальной проверки будут приняты меры к установлению сотрудников полиции, дана оценка правомерности их требований и действий, истребована и изучена служебная документация, опрошены очевидцы происшествия и потерпевшие. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Кроме того, в пятницу в прокуратуру Левобережного района Воронежа поступило заявление от одной из участниц предполагаемого конфликта. Женщина сообщила о неправомерных действиях сотрудников полиции.

"Прокурор области Николай Шишкин взял проверку сообщения под личный контроль", - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram призвал руководителя МВД РФ провести проверку инцидента с проверкой документов женщин из Чечни в Воронеже.

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