СК возбудил дело после получения ожогов детьми, которых заставили вырубать борщевик в Коми

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту получения ожогов воспитанниками школы-интерната в Республике Коми, которых заставили вырубать ядовитый борщевик. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По результатам доследственной проверки по факту получения подростками ожогов в результате уборки ядовитого растения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), - сообщила она.

Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что воспитанникам Пажгинской школы-интерната в Республике Коми в рамках так называемого трудового десанта дали задание убирать ядовитое растение борщевик. Дети рубили растения лопатой, при этом никакой спецодежды и рукавиц им не выдавали. В результате некоторые подростки получили ожоги рук и ног.

Ход проверки по поручению председателя СК Александра Бастрыкина взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и изучают документацию о проведении подросткам необходимого инструктажа сотрудниками учебного заведения. Назначены судмедэкспертизы.