Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в Хельсинки

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 июля. /ТАСС/. Двое граждан России находятся в числе пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Хельсинки. Об этом сообщило в пятницу полицейское управление финской столицы.
"Двое пострадавших являются гражданами России, один - гражданином Эстонии, еще один - Финляндии", - сказали в правоохранительных органах. Там подтвердили также, что один человек погиб, о его национальности не сообщается.
В полиции указали, что пострадавшие доставлены в больницу, "их жизни ничто не угрожает". "Все пострадавшие - люди в возрасте примерно 30-40 лет, двое мужчин и две женщины", - отметили в ведомстве.
Ранее в полиции также указали, что "в настоящий момент ничто в этом инциденте не указывает на терроризм". Там сообщили также, что водитель, мужчина примерно 50 лет, задержан, он "находится в состоянии алкогольного опьянения" и плохо осознает произошедшее, допросить его пока не удалось.
"Его отправили на анализ крови и затем поместили в тюрьму в Хельсинки", - говорится в сообщении полиции.
По данным газеты Iltalehti, мужчина управлял автомобилем марки Jaguar.