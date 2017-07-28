Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июля. /ТАСС/. Двое граждан России находятся в числе пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Хельсинки. Об этом сообщило в пятницу полицейское управление финской столицы.

"Двое пострадавших являются гражданами России, один - гражданином Эстонии, еще один - Финляндии", - сказали в правоохранительных органах. Там подтвердили также, что один человек погиб, о его национальности не сообщается.

В полиции указали, что пострадавшие доставлены в больницу, "их жизни ничто не угрожает". "Все пострадавшие - люди в возрасте примерно 30-40 лет, двое мужчин и две женщины", - отметили в ведомстве.

Ранее в полиции также указали, что "в настоящий момент ничто в этом инциденте не указывает на терроризм". Там сообщили также, что водитель, мужчина примерно 50 лет, задержан, он "находится в состоянии алкогольного опьянения" и плохо осознает произошедшее, допросить его пока не удалось.

"Его отправили на анализ крови и затем поместили в тюрьму в Хельсинки", - говорится в сообщении полиции.

По данным газеты Iltalehti, мужчина управлял автомобилем марки Jaguar.