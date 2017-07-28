BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Два сотрудника ФБР США полагают, что причиной смерти бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина в Вашингтоне в ноябре 2015 года не был несчастный случай. С таким утверждением выступил в пятницу американский сетевой ресурс BuzzFeed.

По его версии, указанные два сотрудника ФБР, чьи имена не приводятся, сообщили, что Лесин якобы был убит.

Согласно публикации BuzzFeed, такого же мнения придерживается некий сотрудник разведки США, личность которого тоже не раскрывается. Указанные лица, как признает сетевой ресурс, не участвовали в расследовании в связи со смертью Лесина, но будто бы опираются на мнение своих коллег, знакомых с разбирательством.

Как утверждает BuzzFeed, номер отеля, в котором был найден Лесин, был оплачен Министерством юстиции США. Указанное ведомство якобы пригласило бывшего министра для беседы, так как рассчитывало получить от него информацию о российских СМИ, в том числе о телеканале RT.

В публикации приводятся не подкрепленные доказательствами утверждения о том, что к смерти Лесина может быть причастна российская сторона. По версии BuzzFeed, следователи в США якобы решили не придавать эту информацию огласке. Сетевой ресурс признает, что приведенные в его публикации утверждения не подтвердило ни одно из причастных к расследованию ведомств.

В октябре 2016 года офис прокурора федерального округа Колумбия, расположенный в Вашингтоне, опубликовал заявление о смерти Лесина. В документе говорилось, что бывший министр скончался в результате несчастного случая. Расследование по этому делу завершено.

В заявлении отмечалось, что по итогам расследования, продолжавшегося почти год, "главный судмедэксперт округа Колумбия изменил формулировку относительно причины кончины Лесина с "не установлена" на "несчастный случай", второстепенной причиной смерти стало сильное отравление алкоголем".

Следователи выяснили, что Лесин вошел в номер отеля "Дюпон серкл" в центре американской столицы в 10:48 утра по местному времени 4 ноября 2015 после того, как в течение нескольких дней употреблял алкоголь. При этом "телесные повреждения, которые привели к его смерти, он получил в то время, когда находился в номере один".

Он был найден мертвым утром 5 ноября 2015 года.