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BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне

Происшествия
28 июля, 21:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июля. /ТАСС

По данным ресурса, об убийстве бывшего российского министра сообщили два сотрудника ФБР

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Михаил Лесин

Михаил Лесин

© Юлия Артюкова/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Два сотрудника ФБР США полагают, что причиной смерти бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина в Вашингтоне в ноябре 2015 года не был несчастный случай. С таким утверждением выступил в пятницу американский сетевой ресурс BuzzFeed.

По его версии, указанные два сотрудника ФБР, чьи имена не приводятся, сообщили, что Лесин якобы был убит.

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© Алексей Панов/ТАСС, архив

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Согласно публикации BuzzFeed, такого же мнения придерживается некий сотрудник разведки США, личность которого тоже не раскрывается. Указанные лица, как признает сетевой ресурс, не участвовали в расследовании в связи со смертью Лесина, но будто бы опираются на мнение своих коллег, знакомых с разбирательством.

Как утверждает BuzzFeed, номер отеля, в котором был найден Лесин, был оплачен Министерством юстиции США. Указанное ведомство якобы пригласило бывшего министра для беседы, так как рассчитывало получить от него информацию о российских СМИ, в том числе о телеканале RT.

В публикации приводятся не подкрепленные доказательствами утверждения о том, что к смерти Лесина может быть причастна российская сторона. По версии BuzzFeed, следователи в США якобы решили не придавать эту информацию огласке. Сетевой ресурс признает, что приведенные в его публикации утверждения не подтвердило ни одно из причастных к расследованию ведомств.

В октябре 2016 года офис прокурора федерального округа Колумбия, расположенный в Вашингтоне, опубликовал заявление о смерти Лесина. В документе говорилось, что бывший министр скончался в результате несчастного случая. Расследование по этому делу завершено.

В заявлении отмечалось, что по итогам расследования, продолжавшегося почти год, "главный судмедэксперт округа Колумбия изменил формулировку относительно причины кончины Лесина с "не установлена" на "несчастный случай", второстепенной причиной смерти стало сильное отравление алкоголем".

Следователи выяснили, что Лесин вошел в номер отеля "Дюпон серкл" в центре американской столицы в 10:48 утра по местному времени 4 ноября 2015 после того, как в течение нескольких дней употреблял алкоголь. При этом "телесные повреждения, которые привели к его смерти, он получил в то время, когда находился в номере один".

Он был найден мертвым утром 5 ноября 2015 года.

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