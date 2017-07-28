Пострадавшие в Хельсинки россияне выписаны из больницы

ХЕЛЬСИНКИ, 28 июля. /ТАСС/. Двое россиян, пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Хельсинки, выписаны из больницы. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Наталья Вежливцева.

"Им была оказана необходимая медицинская помощь в одной из больниц финской столицы. В настоящее время пострадавшие россияне выписаны из больницы, угрозы их жизни нет", - сообщила она.

В посольстве указали, что граждане РФ находились в Финляндии в качестве туристов.

В результате наезда погибла гражданка Финляндии, пострадали двое россиян, финн и эстонец. В столичной полиции указали, что пострадавшие доставлены в больницу, "их жизни ничто не угрожает". "Все пострадавшие - люди в возрасте примерно 30-40 лет, двое мужчин и две женщины", - отметили в правоохранительных органах.

Согласно показаниям очевидцев и данным с камер видеонаблюдения, автомобиль двигался по центральным улицам Хельсинки со значительным превышением скорости.

Ранее в полиции указали, что "в настоящий момент ничто в этом инциденте не указывает на терроризм". Там сообщили, что водитель, мужчина примерно 50 лет, задержан, он "находится в состоянии алкогольного опьянения" и плохо осознает произошедшее, допросить его пока не удалось. "Его отправили на анализ крови и затем поместили в тюрьму в Хельсинки", - говорится в сообщении полиции. По данным газеты Iltalehti, мужчина управлял автомобилем марки Jaguar.