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Полиция опровергла сообщения СМИ о потасовке в подмосковной электричке

Происшествия
29 июля, 1:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате драки в электропоезде "Москва - Серпухов" пострадал один из контролеров и двое пассажиров

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Полиция не подтвердила факт потасовки в подмосковной электричке, в результате которой, якобы, пострадали три человека. Как сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в результате драки в электропоезде "Москва - Серпухов" пострадал один из контролеров и двое пассажиров.

"Факт, указанный СМИ, не подтверждаем. В дежурную часть обращений от граждан, якобы пострадавших в электропоезде, не поступало. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту, указанному в материале", - сказал собеседник агентства.

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