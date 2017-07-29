Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Новой Москве

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Автомобиль BMW врезался в бетонный блок в Новой Москве субботу, в результате происшествия два человека погибли и трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"На подъездной дороге к Подольску водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП двое человек скончались на месте и трое ранены", - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.