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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Новой Москве

Происшествия
29 июля, 4:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

По данным Госавтоинспекции, водитель BMW не справился с управлением и врезался в бетонный блок

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Автомобиль BMW врезался в бетонный блок в Новой Москве субботу, в результате происшествия два человека погибли и трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На подъездной дороге к Подольску водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП двое человек скончались на месте и трое ранены", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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