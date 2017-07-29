NBC: паром с людьми врезался в причал в Нью-Йорке

ТАСС, 29 июля. Так называемое водное такси врезалось в пирс в нью-йоркском районе Манхэттен в США, около 30 человек пострадали. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC со ссылкой на местных властей.

По его информации, инцидент произошел неподалеку от Линкольн-тоннеля, расположенного под рекой Гудзон и связывающего Манхэттен со штатом Нью-Джерси.

Причина происшествия неизвестна, добавляет канал.