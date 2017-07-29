На юге Москвы неизвестные избили мужчину и украли у него 3,4 млн рублей и пистолет

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает двоих неизвестных, избивших москвича на юге столицы и похитивших у него сумку с 3,4 млн рублей и травматический пистолет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"28 июля в 23:00 около дома 2/21 по улице Кржижановского двое неизвестных нанесли заявителю побои, открыто похитили сумку с деньгами в сумме 3,39 млн рублей и травматический пистолет ИЖ-79-9Т, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в ГУ МВД, травматический пистолет зарегистрирован на заявителя в установленном порядке. По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.