Движение поездов на красной ветке в метро входит в график после сбоя

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение поездов на Сокольнической линии Московского метро входит в график после сбоя по техническим причинам. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.
8:51 Сокольническая линия, центральный участок. Движение поездов восстановлено и входит в график— Московское метро (@MetroOperativno) 29 июля 2017 г.
В 08:25 мск движение было прервано между станциями "Комсомольская" и "Парк культуры". Пассажиров просили по возможности пользоваться другими линиями метро, Московским центральным кольцом и наземным транспортом.