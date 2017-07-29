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Движение поездов на красной ветке в метро входит в график после сбоя

Происшествия
29 июля, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

В 08:25 мск движение было прервано между станциями "Комсомольская" и "Парк культуры"

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение поездов на Сокольнической линии Московского метро входит в график после сбоя по техническим причинам. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.

В 08:25 мск движение было прервано между станциями "Комсомольская" и "Парк культуры". Пассажиров просили по возможности пользоваться другими линиями метро, Московским центральным кольцом и наземным транспортом.

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