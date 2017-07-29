В Крыму опрокинулся сухогруз, три человека спасены

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сухогруз "Anda" под флагом Того потерпел крушение в Черном море в нейтральных водах близ Крыма. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Республике Крым, на борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии.
"По предварительным данным, три человека спасены, судьба шестерых выясняется", - сказал собеседник агентства.
"К поисковым привлечены три морских судна. В готовность к вылету в Симферополе приведен вертолет Ми-8 МЧС России", - сообщили в ГУ МЧС.
Сейчас в районе ЧП сила ветра составляет 20 метров в секунду, высота волны - до 3 метров.