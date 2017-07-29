МЧС: потерпевший крушение в Черном море сухогруз вышел в рейс в шторм

Россиянки Ефимова и Иванеева вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м брассомСпорт 29 июля, 11:31
Футболисты "Спартака" Адриано и Самедов вернулись в общую группуСпорт 29 июля, 11:29
СМИ: звезда "Игры престолов" Костер-Вальдау обвинил своего менеджера в обманеКультура 29 июля, 11:19
Россиянин Тарасевич вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м на спинеСпорт 29 июля, 11:12
Россиянка Насретдинова не сумела выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 29 июля, 10:51
В Крыму спасены восемь моряков с перевернувшегося сухогруза AndaПроисшествия 29 июля, 10:48
СМИ: четыре гражданина России пострадали при пожаре в отеле в ТурцииПроисшествия 29 июля, 10:46
Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в БурятииСпорт 29 июля, 10:25
ВФЛА выработала стратегию развития антидопинговой программыСпорт 29 июля, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Сухогруз Anda, который в субботу потерпел крушение в Черном море неподалеку от берегов Крыма, вышел из Керчи в рейс, несмотря на штормовое предупреждение. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.
"Есть информация, что судно вышло в море из города Керчь, несмотря на штормовое предупреждение, и из-за неблагоприятных погодных условий стало терпеть бедствие", - сказала представительница ведомства.
По предварительной информации, трех членов экипажа спасли проходившие мимо судна. "Судьба остальных пока не известна, их поиском занимаются специалисты морского координационного спасательного центра. Погодные условия пока не позволяют задействовать ни спасательные судна, ни авиацию МЧС России", - отметили в ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что в субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того. На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тыс. тонн пшеницы.