МЧС: потерпевший крушение в Черном море сухогруз вышел в рейс в шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Сухогруз Anda, который в субботу потерпел крушение в Черном море неподалеку от берегов Крыма, вышел из Керчи в рейс, несмотря на штормовое предупреждение. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"Есть информация, что судно вышло в море из города Керчь, несмотря на штормовое предупреждение, и из-за неблагоприятных погодных условий стало терпеть бедствие", - сказала представительница ведомства.

По предварительной информации, трех членов экипажа спасли проходившие мимо судна. "Судьба остальных пока не известна, их поиском занимаются специалисты морского координационного спасательного центра. Погодные условия пока не позволяют задействовать ни спасательные судна, ни авиацию МЧС России", - отметили в ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что в субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того. На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тыс. тонн пшеницы.