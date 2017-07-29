Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Площадь лесных пожаров в одном из районов Якутии за неделю выросла вдвое

Происшествия
29 июля, 10:28 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

К работам по тушению возгораний привлечено 347 человек и 23 единицы наземной техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 29 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Площадь лесных пожаров в Вилюйском районе Якутии за неделю увеличилась вдвое - с 16,5 тыс. до 33,1 тыс. га. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава района Сергей Винокуров.

Читайте также новости по теме:
Лесные пожары в России
© ТАСС/Алексей Давыдов

Площадь лесных пожаров в Югре сократилась за сутки более чем на 1 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Сибири возросла за сутки на 3,3 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Югре за два дня увеличилась почти в шесть раз

Всего на территории республики площадь пожаров составляет 35 тыс. га, наиболее сложная обстановка сохраняется только в Вилюйском районе.

"Ситуация сложная, на территории района действуют 10 крупных пожаров на общей площади 33,1 тыс. га, из которых 27,4 тыс. га - нелесная зона, один пожар ликвидирован", - сказал Винокуров.

На прошлой неделе площадь пожаров в районе составляла 16,5 тыс. га. Основной причиной их распространения является сухая и ветреная погода, а также сухие грозы. На данный момент на тушении пожаров работают 347 человек и 23 единицы наземной техники.

На территории района проводятся работы по искусственному вызыванию осадков, которые призваны помочь потушить пожары. "Обильных осадков, которые могли бы потушить эти крупные пожары, в районе не было. Также должны были провести взрывные работы для опашки территории, но для перевозки динамита на борту воздушного судна необходимо получить разрешение, которое до сих пор не получено. Поэтому пока тушим пожары силами людей", - отметил глава района.

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии на охраняемой территории зарегистрировано 226 лесных пожаров на общей площади 58,7 тыс. га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС: потерпевший крушение в Черном море сухогруз вышел в рейс в шторм
2
Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в Бурятии
3
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
4
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Новой Москве
5
США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов
6
СМИ: четыре гражданина России пострадали при пожаре в отеле в Турции
7
В Крыму спасены восемь моряков с перевернувшегося сухогруза Anda
Темы дня
Новости партнеров
Реклама