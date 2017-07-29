Площадь лесных пожаров в одном из районов Якутии за неделю выросла вдвое

ЯКУТСК, 29 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Площадь лесных пожаров в Вилюйском районе Якутии за неделю увеличилась вдвое - с 16,5 тыс. до 33,1 тыс. га. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава района Сергей Винокуров.

Всего на территории республики площадь пожаров составляет 35 тыс. га, наиболее сложная обстановка сохраняется только в Вилюйском районе.

"Ситуация сложная, на территории района действуют 10 крупных пожаров на общей площади 33,1 тыс. га, из которых 27,4 тыс. га - нелесная зона, один пожар ликвидирован", - сказал Винокуров.

На прошлой неделе площадь пожаров в районе составляла 16,5 тыс. га. Основной причиной их распространения является сухая и ветреная погода, а также сухие грозы. На данный момент на тушении пожаров работают 347 человек и 23 единицы наземной техники.

На территории района проводятся работы по искусственному вызыванию осадков, которые призваны помочь потушить пожары. "Обильных осадков, которые могли бы потушить эти крупные пожары, в районе не было. Также должны были провести взрывные работы для опашки территории, но для перевозки динамита на борту воздушного судна необходимо получить разрешение, которое до сих пор не получено. Поэтому пока тушим пожары силами людей", - отметил глава района.

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии на охраняемой территории зарегистрировано 226 лесных пожаров на общей площади 58,7 тыс. га.