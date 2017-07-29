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СМИ: четыре гражданина России пострадали при пожаре в отеле в Турции

Происшествия
29 июля, 10:46 дата обновления: 29 июля, 10:53 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 29, июля. /ТАСС

Всего из отеля были эвакуированы не менее 400 человек, сообщил телеканал Habertürk

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© Chris McGrath/Getty Images

АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Сильный пожар охватил одни из пятизвездочных отелей в Турции, эвакуированы не менее 400 постояльцев. Об этом сообщил в субботу телеканал Habertürk.

По его данным, в районе 8:00 (совпадает с московским) вспыхнул пожар на кухне в гостинице в районе Кемера на Средиземном море. Название отеля не уточняется. Пожарные бригады эвакуировали некоторых жителей с балконов.

По данным телеканала A Haber, при пожаре пострадали как минимум четверо граждан России.  По его данным, в несколько разных больниц были доставлены 14 человек, среди которых четверо россиян и десять граждан Турции.

В генконсульстве РФ в Анталье эту информацию корреспонденту ТАСС пока не подтвердили.

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