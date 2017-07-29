СМИ: четыре гражданина России пострадали при пожаре в отеле в Турции

Россиянки Ефимова и Иванеева вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м брассомСпорт 29 июля, 11:31
Футболисты "Спартака" Адриано и Самедов вернулись в общую группуСпорт 29 июля, 11:29
СМИ: звезда "Игры престолов" Костер-Вальдау обвинил своего менеджера в обманеКультура 29 июля, 11:19
Россиянин Тарасевич вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м на спинеСпорт 29 июля, 11:12
Россиянка Насретдинова не сумела выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 29 июля, 10:51
В Крыму спасены восемь моряков с перевернувшегося сухогруза AndaПроисшествия 29 июля, 10:48
СМИ: четыре гражданина России пострадали при пожаре в отеле в ТурцииПроисшествия 29 июля, 10:46
Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в БурятииСпорт 29 июля, 10:25
ВФЛА выработала стратегию развития антидопинговой программыСпорт 29 июля, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Сильный пожар охватил одни из пятизвездочных отелей в Турции, эвакуированы не менее 400 постояльцев. Об этом сообщил в субботу телеканал Habertürk.
По его данным, в районе 8:00 (совпадает с московским) вспыхнул пожар на кухне в гостинице в районе Кемера на Средиземном море. Название отеля не уточняется. Пожарные бригады эвакуировали некоторых жителей с балконов.
По данным телеканала A Haber, при пожаре пострадали как минимум четверо граждан России. По его данным, в несколько разных больниц были доставлены 14 человек, среди которых четверо россиян и десять граждан Турции.
В генконсульстве РФ в Анталье эту информацию корреспонденту ТАСС пока не подтвердили.