В Крыму спасены восемь моряков с перевернувшегося сухогруза Anda

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Спасены восемь членов экипажа сухогруза Anda потерпевшего крушение в субботу у берегов Крыма, состояние моряков удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.
"Состояние восьми спасенных удовлетворительное. Ведутся поиски еще одного моряка", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что судно не затонуло и находится на плаву.
Сухогруз Anda под флагом Того, шедший из Румынии в Грецию, опрокинулся в нейтральных водах Черного моря в 40 км от Крымского побережья, города Алупка (район Большая Ялта).
На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тыс. тонн пшеницы.