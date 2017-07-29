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В Крыму спасены восемь моряков с перевернувшегося сухогруза Anda

Происшествия
29 июля, 10:48 дата обновления: 29 июля, 11:00 UTC+3

Спасатели ищут еще одного члена экипажа

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© МЧС России/ТАСС, архив

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Спасены восемь членов экипажа сухогруза Anda потерпевшего крушение в субботу у берегов Крыма, состояние моряков удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.

"Состояние восьми спасенных удовлетворительное. Ведутся поиски еще одного моряка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что судно не затонуло и находится на плаву.

Сухогруз Anda под флагом Того, шедший из Румынии в Грецию, опрокинулся в нейтральных водах Черного моря в 40 км от Крымского побережья, города Алупка (район Большая Ялта).

На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тыс. тонн пшеницы.

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