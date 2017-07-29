Потерпевший крушение у берегов Крыма сухогруз полностью ушел под воду

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Сухогруз Anda, потерпевший крушение у берегов Крыма в субботу утром, полностью ушел под воду. Об этом ТАСС сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.
"Судно больше не наблюдается на воде, по последней информации [с места крушения - прим. ТАСС]", - сказали в спасцентре.
По данным спасателей, восемь ранее спасенных членов экипажа будут доставлены в Ялту.
"Судно [на котором находятся спасенные - прим. ТАСС], идет в Ялту, капитан принял решение высадить их в Ялтинском порту, поиском последнего [члена экипажа - прим. ТАСС] мы занимаемся", - сказали в спасцентре, добавив, что состояние спасенных удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что в субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того.
На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тыс. тонн пшеницы. В ходе спасательной операции была обнаружена лодка с тремя членами экипажа сухогруза, позже был обнаружен плот с еще пятерыми моряками. Состояние всех спасенных удовлетворительное.