Электрички временно не ходят на участке Одинцово - Кунцево Белорусского направления МЖД

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение поездов временно приостановлено на участке Одинцово - Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в управлении МЖД.
"Временно нет движения поездов на перегоне Одинцово - Кунцево Белорусского направления МЖД", - говорится в сообщении.
В то же время источник в экстренных службах города сообщил, что движение электричек нарушено из-за обрыва контактной сети.
"На железнодорожном перегоне Кунцево - Одинцово в результате обрыва контактной сети нарушено движение 10 пригородных электричек и одного пассажирского поезда сообщением Москва - Берлин", - сказал собеседник агентства.
В результате ЧП пострадавших нет. На место направлены два восстановительных поезда. На месте ЧП работают аварийно-спасательные бригады РЖД.
До восстановления движения просят пассажиров пользоваться альтернативными видами транспорта - автобусами, следующими до Одинцова от станций метро "Славянский Бульвар", "Кунцевская", а также Киевского вокзала.