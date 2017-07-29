Электрички временно не ходят на участке Одинцово - Кунцево Белорусского направления МЖД

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение поездов временно приостановлено на участке Одинцово - Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в управлении МЖД.

"Временно нет движения поездов на перегоне Одинцово - Кунцево Белорусского направления МЖД", - говорится в сообщении.

В то же время источник в экстренных службах города сообщил, что движение электричек нарушено из-за обрыва контактной сети.

"На железнодорожном перегоне Кунцево - Одинцово в результате обрыва контактной сети нарушено движение 10 пригородных электричек и одного пассажирского поезда сообщением Москва - Берлин", - сказал собеседник агентства.

В результате ЧП пострадавших нет. На место направлены два восстановительных поезда. На месте ЧП работают аварийно-спасательные бригады РЖД.

До восстановления движения просят пассажиров пользоваться альтернативными видами транспорта - автобусами, следующими до Одинцова от станций метро "Славянский Бульвар", "Кунцевская", а также Киевского вокзала.