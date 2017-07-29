Движение поездов на Белорусском направлении восстановлено

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Движение электропоездов на перегоне Кунцево-1 - Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено и входит в график. Пока пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщили в управлении МЖД.
"По информации Московской железной дороги, в 10:49 на перегоне Кунцево-1 - Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит 1 и 2 главного пути. На место оперативно выехали аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, которые вернули опору и восстановили движение поездов", - говорится в сообщении.
В результате ЧП пострадавших нет. На место были направлены два восстановительных поезда. Кроме того, было организовано шесть бесплатных компенсационных автобусов. Пассажиров попросили пользоваться альтернативными видами транспорта - автобусами, следующими до Одинцова от станций метро "Славянский Бульвар", "Кунцевская", а также Киевского вокзала.