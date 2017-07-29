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Трое россиянин пострадали при пожаре в отеле в Турции

Происшествия
29 июля, 14:11 UTC+3 ТАСС

Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией

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Материал из 1 страницы
© EPA/SEDAT SUNA

ТАСС, 29 июля. Трое граждан РФ пострадали в субботу при пожаре в пятизвездочном отеле в Турции. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил консул РФ в Анталье Алексей Шиванов.

"Примерно в 8:30 в отеле Eldar Resort в округе Кемер в результате короткого замыкания в подвальной части здания начался пожар. Пожарные быстро взяли под контроль очаг возгорания. 14 человек пострадали в результате токсичного воздействия продуктов возгорания, в том числе, по уточненным сведениям, трое российских граждан", - сообщил он, отметив, что опасности для жизни и здоровья россиян нет.

"Никто из российских граждан к нам на горячую линию экстренной связи не обращался", - добавил он.

В Ростуризме также сообщили, что никто из пострадавших россиян не обращался в организацию. 

"Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации. <...> Жалоб и обращений в Ростуризм на данный момент не поступало", - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Отмечается, ни одному из троих пострадавших госпитализация не потребовалась. Они находятся под опекой своих туроператоров, все обязательства перед ними будут выполнены.

Пожар вспыхнул около 8:00 (совпадает с московским) на кухне гостиницы Eldar Resort, раположенной в районе Кемера на Средиземном море. Пожарные бригады эвакуировали не менее 400 человек, из которых, по сведениям Ростуризма, более ста - российские туристы.

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