Пожар на военном складе под Комсомольском локализован

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ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Пожар на складе с боеприпасами под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае локализован, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
"Пожар на складе локализован на площади более 50 квадратных метрах. Причины возгорания выясняются", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа, открытого возгорания в хранилище боеприпасов в Хабаровском крае и взрывов боеприпасов нет.
"В настоящее время открытого возгорания в хранилище нет. Разрывов боеприпасов не наблюдается. Пожарной командой воинской части и МЧС принимаются меры по локализации задымления для последующей проливки хранилища. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет", - сказали в пресс-службе.
По данным военного округа, пострадавших в ходе возгорания нет, никакой эвакуации местных жителей не проводилось.
Как пояснили в военном ведомстве, 29 июля около 16:10 мск дежурной службой авиационного подразделения, дислоцированного в Восточном военном округе в районе населенного пункта Дземги (Комсомольск-на Амуре), было обнаружено задымление в одном из хранилищ расположенного вне населенного пункта склада артиллерийских боеприпасов.
К месту задымления была оперативно направлена штатная пожарная команда воинской части и оповещен дежурный пункт региональной пожарной службы МЧС.